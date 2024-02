Avanza investigación sobre tráfico de licencias de alcohol por exfuncionarios de La Paz

El síndico municipal del Ayuntamiento de La Paz, Rogelio Martínez Mayoral, declaró que el caso de cuatro exfuncionarios municipales que presuntamente operaban una red de corrupción de venta de licencias de alcohol sigue en etapa de audiencias por parte de las autoridades penales de Baja California Sur.

En medio de la recolección de pruebas y evidencias, el tema ha logrado avances en seguimiento a las investigaciones derivadas de las denuncias interpuestas por varios comerciantes presuntamente defraudados por los servidores públicos.

“Le toca al Nuevo Sistema de Justicia Penal y a la juez que nos asignaron ser quien después de que se muestren todas las pruebas y de que todas las personas señaladas y la persona afectada, la víctima -en este caso el ayuntamiento- presente sus pruebas, la juez determinará si hay o no una responsabilidad y en este caso cuál sería la sanción. Es la procuración de justicia y no es el Ayuntamiento quien determine hasta dónde es responsable cada quien, precisamente es una juez quien determinará esto”.

La red de corrupción se detectó en junio de 2023 desde la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de La Paz, donde presuntamente se vieron inmiscuidos desde directivos hasta inspectores que falsificaban las licencias para venderlas al doble o al triple de sus costos originales bajo la complicidad de exfuncionarios municipales. Martínez Mayoral explicó cómo fueron engañados los comerciantes por las personas a cargo de licencias con hologramas sobrepuestos y copias mal hechas de los supuestos permisos.

“Hubo duplicidad, personas que tenían una licencia de hace muchos años y que no la habían activado o regularizado, quisieron traspasarla y fue ahí que se detectó que estaban en operaciones en otros negocios. Hubo otras que se entregaron sin ningún registro ni autorización, eran folios que no existían en el sistema, sin embargo, los negocios tenían su licencia. Y en el caso de algunas personas que hicieron pagos a otras personas, no en la tesorería municipal”.