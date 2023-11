Fiscalía Anticorrupción de BCS investigará el enriquecimiento ilícito de servidores públicos

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur una reforma al Código Penal estatal que permitirá a la Fiscalía Anticorrupción investigar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. De acuerdo con el titular de la fiscalía, Lenin Ortiz Amao, anteriormente existía un candado que les impedía iniciar averiguaciones contra ciertos funcionarios.

Ortiz Amao explicó que como requisito de procedibilidad la Contraloría General del Estado debía presentar una declaratoria previa; es decir, que dicha dependencia detectara el enriquecimiento ilícito y presentara una denuncia. Destacó que esto limitaba las acciones de la Fiscalía Anticorrupción.

“Hay servidores públicos que no dependen de la contraloría. No tienen competencia de la Contraloría. Por ejemplo, los servidores públicos de los ayuntamientos no son competencias de la contraloría, los servidores públicos del legislativo, del poder legislativo, o los servidores públicos del poder judicial, la Contraloría no tiene competencia sobre ellos entonces no podría existir investigación penal lo de esos servidores públicos lo que obviamente es inadecuado”, declaró.