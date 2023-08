Jalón de orejas de AMLO

Es conocido que el presidente López Obrador busca terminar antes de septiembre de 2024 todas las obras que se comprometió a realizar en su gobierno, y si para ello es necesario dar jalones de oreja en público, lo hará. Y para muestra un botón. El pasado fin de semana circuló un video en el que se muestra cómo el ingeniero Cedric Iván Escalante, supervisor de la construcción de la presa Santa María, en El Rosario, Sinaloa, fue reprendido por el Presidente cuando le informó que la hidroeléctrica estará concluida “en el mejor de los casos” en diciembre de 2024 debido a cuestiones que tiene que resolver la Comisión Federal de Electricidad. La fecha no le gustó para nada al mandatario quien le advirtió, entre risas, que él era el encargado de la obra y lo comprometió a que esta esté concluida antes de diciembre del próximo año. “Tengo que hablar con el licenciado Manuel Bartlett, nada de diciembre de 2024, tú eres el responsable, para eso son las giras. Quiero ver si podemos terminar en septiembre de año próximo aun cuando solo sea la obra civil”. Así que don Cedric entendió a la mala que, en este país las obras se terminan cuando el Presidente lo diga.

Viva, la posibilidad de que Frente Opositor y MC vayan juntos en 2024

Nos cuentan que la posibilidad de un acuerdo entre el Frente Amplio Opositor, que integran PAN, PRI y PRD, con MC parece que sigue viva. Nos aseguran que es Xóchitl Gálvez, la aspirante de oposición que las encuestas ponen en primer lugar para encabezar el Frente Amplio, quien lleva las pláticas y negociaciones con el partido naranja. Será pasando la elección interna del 3 de septiembre cuando, nos comentan, habrá una última oportunidad para ver si MC se suma al frente opositor, o de plano ya se le deja ir por su camino.

El segundo al mando en el Edomex

Alguien que cada día se vuelve la persona de confianza de Delfina Gómez, la próxima gobernadora del Estado de México, es Horacio Duarte, nos hacen ver. El excoordinador de campaña, que ahora encabeza al equipo de transición de la maestra y la acompaña a reuniones clave con el presidente López Obrador y con el gobernador saliente Alfredo del Mazo, publicó una foto en sus redes sociales en la que se ve a ambos muy sonrientes visitando Palacio Nacional. Parece que Duarte avanza a un futuro en Toluca, nos comentan. El inicio del sexenio morenista en la entidad está cerca, y aunque Gómez aún no nombra a ningún integrante de su gabinete, para nadie será sorpresa don Horacio se convierta en el segundo al mando en el Edomex.

Aumento al gasto, bajo la lupa

En la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados prevén que para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación haya un incremento del 3% en el gasto con base en la inflación. Sin embargo, diputados de oposición, nos adelantan que, aunque no cuentan con los votos necesarios para impedir o modificar el gasto del año que entra, que será el último del presidente, López Obrador, sí buscarán que se haga un gasto eficiente, sin subejercicios y, sobre todo, que no se descobije a los sectores más vulnerables en temas sensibles, como la falta de medicamentos o la educación. Pero eso sí, alertan que estarán muy vigilantes de los recursos que se otorgarán a los programas sociales, sobre todo, que estos no se ocupen con fines electorales durante la sucesión presidencial.