Karol G rinde homenaje a Selena en su nueva canción “Mi ex tenía razón”

Karol G sorprendió este jueves 10 de agosto con el lanzamiento de su última creación musical, titulada “Mi ex tenía razón”, canción que forma parte de su aclamado álbum “Bichota Season”, y que no solo marca un tributo a la legendaria Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, sino que también trae consigo indirectas y mensajes dirigidos a su expareja Anuel AA y su actual novio, el cantante colombiano Feid.

El esperado lanzamiento de “Bichota Season” no decepcionó a los seguidores de la artista colombiana, pues en este presenta sus 10 nuevas canciones, entre ellas, una de las más esperadas era sin duda “Mi ex tenía razón”, en la que se especulaba que Karol G abordaría nuevamente su relación pasada con Anuel AA.

El sencillo viene acompañado de un videoclip oficial que ha generado un revuelo de impresiones entre los fanáticos, y aunque la canción va dirigida a su ex Anuel AA, sorprendentemente no se centra en él, sino en su nuevo amor, Feid.

En cuanto al tributo a Selena Quintanilla, Karol G se expresó en su cuenta de Instagram:

“Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día, todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo”.

El tema también muestra varias indirectas dirigidas hacia Anuel AA, quien en los últimos meses ha realizado comentarios controvertidos en redes sociales y en sus conciertos, atacando a Feid y pidiendo el regreso de Karol G.

Con versos como “Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”, Karol G parece responder a la reciente canción de Anuel AA titulada “Mejor que yo”, que estaba dedicada al nuevo novio de la artista.

Pero más allá de las referencias e indirectas, “Mi ex tenía razón” también refleja la felicidad y la satisfacción de Karol G en su actual relación con Feid.

En menos de 8 horas, el videoclip ya ha superado las 700 mil reproducciones, y los seguidores de la artista han inundado las redes sociales con elogios hacia la cantante.