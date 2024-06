Kate Middleton sorprende y reaparece en público tras seis meses de “desaparecida”

Después de seis meses de no aparecer en ningún evento público, este sábado 15 de junio, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció en el festejo que se lleva a cabo en Londres por el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

Con un traje en color blanco, y acompañada de sus tres hijos y esposo, el príncipe William, Kate se mostró sonriente en todo momento, para sorpresa y agrado de los presentes, que habían estado esperando este momento desde hace tiempo.

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, la princesa compartió que padecía cáncer y, por lo tanto, se sometería a un tratamiento de quimioterapia. El anuncio llegó luego de decenas de especulaciones donde decían que había desaparecido.

Previo a esta aparición en Londres, Inglaterra, Middleton compartió un comunicado donde revelaba cuál era su estado de salud, que ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores de todo el mundo.

No obstante, mencionó que todavía le quedaban unos meses más de quimioterapia, ya que no estaba completamente fuera de peligro.

El nombre de la princesa de Gales se ha posicionado entre las tendencias de redes sociales, donde destacan que regresó su mayor atributo: su sonrisa.

