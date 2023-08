Knockout Challenge: Reto viral peligroso en escuela de Mérida

El pasado lunes 28 de agosto inició el ciclo escolar 2023-2024 para estudiantes de nivel básico, sin embargo, no todo sucedió como se esperaba.

Tal es el caso del Centro Universitario Montejo, en Mérida, Yucatán, en el cual, alumnos comenzaron a difundir videos de un peligroso reto viral conocido como: ‘Knockout Challenge’.

La práctica se hizo famosa en 2020 y consiste en dejar inconscientes a las personas por algunos segundos a través de un desmayo inducido por falta de oxígeno.

Sin embargo, las personas que realizan dicho reto, no han considerado que puede desencadenar daño cerebral, debido a que se presiona la arteria carótida.

Fue a través de redes sociales donde los videos de los alumnos que hicieron el reto viral comenzaron a circular con rapidez, en ellos se observa a un estudiante mientras aprieta el pecho de su compañero, el cual, segundos después, se desvaneció.

Una vez que dejaron de ejercer presión sobre el pecho del estudiante, el joven se incorporó, el cual menciona que se desmayó:

“Me fui 20 segundos, no me acuerdo, no me acuerdo”, se escucha decir al alumno, mientras de fondo se aprecian risas de sus acompañantes.