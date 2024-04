¿Kylie Jenner está embarazada de Timothée Chalamet? Esto se sabe

Durante las últimas horas, Kylie Jenner se robó las tendencias en redes sociales luego de que inició un rumor que apunta a que presuntamente espera a su segundo hijo.

Sin embargo, el furor de los internautas aumentó cuando, en dicha historia relacionaron a Timothée Chalamet, reconocido actor que ahora, sería el padre.

Todo comenzó cuando Daniel Tosh, un comediante estadounidense, compartió un pódcast junto a un empleado de un supermercado ubicado en Malibú.

En dicho material audiovisual, el trabajador reveló que cuando filmaron el final de temporada del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, escuchó una conversación donde la modelo afirmó estar embarazada del intérprete.

Posteriormente, las especulaciones aumentaron considerablemente cuando en redes se viralizó una foto de la también influencer vestida con ropa deportiva durante el funeral de su tía Karen Houghton.

Y es que el contraste junto con los atuendos de sus hermanas fue notorio, pues todas portaban vestimentas elegantes y glamurosas, tal como las que caracterizan a la familia Kardashian.

