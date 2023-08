‘Yo lo sigo esperando’, dice padre de joven desaparecido en Lagos de Moreno

El pasado viernes 11 de agosto se reportó la desaparecieron de cinco jóvenes del municipio Lagos de Moreno, en Los Altos de Jalisco. Se trata de Uriel Galván González, Dante Cedillo Hernández, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Diego Alberto Lara Santoyo, y Roberto Carlos Olmeda Cuéllar.

Ellos salieron de su casa, en la comunidad de San Miguel, pero ya no regresaron, y sus papás ahora viven con la expectativa de saber qué pasó con sus hijos, todos con alrededor de 20 años.

“Si quieren tocar las casas para que nos traigan a los muchachos, que vayan a todas, ellos pueden, tienen el poder”

Armando Olmeda, padre de Roberto, así lo expresó al periodista Ciro Gómez Leyva, no sin antes aclarar que no culpaba a nadie de lo ocurrido a su hijo, pues simplemente quiere que regrese con vida a casa.

"Yo no hago responsable a nadie de la desaparición de mi hijo porque no sé quién fue, ni qué pasó" aseguró #PorLaMañana Armando Olmeda, padre de Roberto, uno de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. pic.twitter.com/iBW5gXCu4G — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 15, 2023

Sobre los avances de la investigación que encabeza la Fiscalía del Estado de Jalisco, mencionó que solo les dijeron que siguen chambeando, y tienen algunos avances, sin embargo, no les pueden dar más detalles.

“Ellos (la Fiscalía) dice que están chambeando, ¿cómo?, no sé, ¿qué han hecho?, no sé. Si quieren tocar las casas para que nos traigan a los muchachos, que vayan a todas, ellos pueden, tienen el poder”, aseveró el señor.

Agregó que entiende que hay muchos desaparecidos en el estado, sin embargo, desea que las autoridades agilicen las pesquisas para dar con los jóvenes.

“Yo lo sigo esperando (…) yo no culpo a nadie, ni quiero encontrar un culpable, solo quiero que venga, es lo único que quiero”, dijo con la voz entrecortada el señor Armando, quien externó su preocupación porque Roberto faltó a clases.

“Quizás no soporte”, dice don Armando sobre videos filtrados

Sobre los videos donde aparecen unos jóvenes con características similares a las de su hijo y sus amigos, el señor Armando afirmó que no los ha visto, y tampoco lo hará.

“Hay muchos videos que salen, que fotos, que esto que el otro. Yo no sé por qué no los he visto, y no los quiero, pero yo estoy en la esperanza de que vuelva a regresar. Ahorita me encuentro aquí afuera de mi casa, regando el jardín para que venga y lo vea muy chido”, mencionó.

Asimismo, reconoció que no veía los videos que se difundieron en redes sociales, donde algunos hombres lucen con golpes, pues no sabe si soportará, y reiteró que aún tiene la esperanza de que su hijo, y sus otros cuatro amigos estén vivos, y puedan regresar con sus familias.