Las veladoras del Partido Verde

Fiel a su historia, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) espera para ver de qué lado sopla el viento y, por si acaso, tiene encendidas tres veladoras para ver cuál de ellas resiste el chiflón y queda encendida. Nos hacen ver que hace unas semanas, diputados del Verde le dieron su apoyo a Marcelo Ebrard para que sea su candidato presidencial. Hoy, los dirigentes del partido del tucán apapacharán al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su Convención Nacional que realizará en la Ciudad de México. Y, por la tarde, le harán los honores nuevamente a don Marcelo en Monterrey, Nuevo León. Y hace un mes, el diputado federal del PVEM, Antonio de Jesús Ramírez Ramos aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la mejor opción, ya que es una gran defensora del medio ambiente. Nadie sabe hoy cuál de las tres corcholatas será la elegida para ostentar la candidatura presidencial de Morena para 2024, pero de lo que todos están seguros es que el Partido Verde estará ahí oportunamente para entregarle su amor, y desde luego, recibir como pago amor.

¿Se sacará la espina Monreal?

Ayer la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) acordó proponer un periodo extraordinario para el 8 de junio, con la intención de nombrar dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), cuyo pleno está imposibilitado de sesionar ante la falta de cuórum legal. Nos dicen que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, logró que los coordinadores parlamentarios acordaran por unanimidad solicitar a la Comisión Permanente la realización de un periodo extraordinario en el Senado. Con esta acción, don Ricardo podría comenzar a sacarse la espina y hacer realidad las intenciones que ha declarado de que el Senado cumpla con su obligación y designe a los comisionados para que el pleno del Inai pueda funcionar. Habrá que ver si esta vez su bancada lo acompaña y, por fin, el órgano garante de la transparencia recupera su funcionalidad.

Reunión con gabinete de seguridad con algunos roces

Nos dicen que la comparecencia a puerta cerrada de los secretarios del Gabinete de Seguridad ante legisladores no fue tan tersa como se quiso aparentar. Nos comentan que se vivieron momentos de tensión cuando la oposición realizó algunas preguntas incómodas para algunos de los funcionarios federales, mismas que fueran atajadas por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien aclaró a los legisladores que esos no eran temas del encuentro. Y cuando la funcionaria solicitó un minuto de silencio en memoria de los elementos de la Guardia Nacional caídos en el cumplimiento de su deber, nos reportan que el senador panista Damián Zepeda se inconformó y le recordó que la reunión se había convocado con otro propósito. No todo fue miel sobre hojuelas, nos comentan.

Millones para seguir tapando baches en el AICM

Nos comentan que hasta 55 millones de pesos pagará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para tapar baches y dar mantenimiento a sus vialidades. El pasado 26 de mayo, nos indican, el aeropuerto capitalino recibió las ofertas de cinco empresas interesadas en el contrato de la licitación cuyos montos van de los 44 millones a los 55 millones de pesos para prestar este servicio. Nos dicen que se busca evitar que en el AICM se repita el penoso incidente del año pasado cuando un “cráter” en la pista –como dijo el piloto– ocasionó que el avión en el que viajaba el Presidente de la República se tuviera que desviar.