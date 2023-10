Conoce la lista de nombres prohibidos por el registro civil, de Aceituno a Rambo

En días recientes circuló la noticia de que una pareja de Durango intentó registrar a su hijo con el nombre de “Belcebú” o “Satanás”, sin embargo, el Registro Civil de la entidad se negó a realizar el trámite, por lo que la pareja decidió marcharse sin efectuar el registro.

Lo anterior, desató la polémica en redes sociales, donde los cibernautas se han mostrado tanto a favor, como en contra acerca del derecho de los padres a decidir el nombre de sus hijos.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Registro Civil Nacional, no existe un listado de nombres prohibidos para registrar nacimientos en México, sin embargo, el organismo sí cuenta con un listado de nombres que se exhorta a la población evitar a fin de evadir casos de acoso, violencia y bullying.

Asimismo, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) avaló que no existe ninguna lista o prohibición expresa a nivel nacional, para que los Registros Civiles puedan limitar el derecho de las madres, padres o personas que tengan la patria potestad de la persona a ser registrada, únicamente se les exhorta a que el nombre propio no sea peyorativo, cause afrenta o pueda ser sujeto a alguna acción de burla o de discriminación en contra de la persona.

Dicho listado incluye 62 nombres como Aceituno, Batman, Calzón, Fulanito, Harry Potter, Marciana, Rambo, Terminator, entre otros. El documento fue creado a raíz de las solicitudes que ciudadanos han tratado de realizar para registrar a niños ante el registro civil.

Distintos diputados han presentado iniciativas para reformar el Código Civil, para impedir que los padres pongan nombres ridículos o extravagantes a sus hijos, las cuales, no han sido aprobadas por el Congreso.