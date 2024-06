Tesorero de Los Cabos denuncia embargo irregular a cuentas del Ayuntamiento por 18 MDP

El viernes 21 de junio, el tesorero municipal de Los Cabos, Christopher Albertini Camacho Ortegón, denunció que las cuentas del Ayuntamiento fueron embargadas durante 15 días, retirando más de 18 millones de pesos. Este embargo se debió a pagos pendientes por demandas laborales perdidas.

El tesorero presentó una denuncia formal ante la Contraloría Municipal, ya que esta situación afecta directamente la operación de la administración municipal.

“El viernes pasado se interpuso como fue de su conocimiento, esta denuncia fue interpuesta ante el órgano de control interno, en este caso nuestra Contraloría Municipal, aún no se tiene conocimiento de que se obre una denuncia entra la fiscalía como tal, porque primero acabó se tienen que llevar las investigaciones correspondientes internas por parte de la contraloría quien deberá determinar si existen irregularidades en estos actos”.

Según Camacho Ortegón, el tema involucra a todas las áreas que tienen intervención y conocimiento de las situaciones legales del municipio.

Señaló que las denuncias interpuestas dentro de la administración y ante las autoridades estatales se deben a que se desconoce si los montos embargados son correctos y corresponden a los adeudos pendientes con los trabajadores del municipio.

“Involucra a todas las áreas que tienen intervención y conocimiento de las situaciones legales que guarda el municipio y propiamente pagan o disponen de estos recursos. Quiero hacer un paréntesis, el hecho que el viernes pasado se manifestara esta denuncia no es el hecho del pago de los laudos, si no el tema del embargo y bloqueos que se hacen en las cuentas por parte de un tribunal del estado, están embargando montos y se están disponiendo directamente en ventanillas de los bancos. Yo no estoy diciendo que sea un acto irregular. Éxito y necesito tener la certeza de que los montos que se están disponiendo sean los correctos”.

La tesorería municipal reiteró que está totalmente ajena a la situación. Actualmente, las direcciones generales enfrentan problemas para programar pagos a proveedores y disponer de los recursos financieros necesarios.

