Basura, ruido y aguas negras: Los Cabos lucha contra problemáticas que dañan su imagen turística

En los últimos días, la asociación de empresarios de Los Cabos tenía prevista una reunión con las autoridades municipales para buscar soluciones a diversas problemáticas presentadas en la zona centro de Cabo San Lucas. Sin embargo, la reunión no tuvo lugar. En este sentido, CPS Noticias y Tribuna de México entrevistaron al onceavo regidor de Los Cabos, Roberto Jiménez Moreno, acerca de estas problemáticas que dañan la imagen del destino turístico. Moreno mencionó que estas problemáticas son muy antiguas y que ninguna autoridad ha sido capaz de solucionarlas.

“Híjole ese es un tema ya muy añejo, no habido una sola administración que pueda solucionar este problema, esta administración se ha comprometido a solucionar el tema del agua, pero el tema de las aguas negras, sobre todo en la zona turística pues es importantísimo que se solucione y como se va a solucionar con infraestructura e invirtiendo, no tiene caso que se pavimenten calles si la parte de la infraestructura de los drenajes no sirve”.

El principal problema en la zona centro de Cabo San Lucas es la acumulación de basura en las banquetas debido a algunos comercios, lo que obstaculiza el paso de los turistas nacionales e internacionales. Además, durante los fines de semana, los altos niveles de ruido superan los estándares permitidos, y la desagradable presencia de aguas negras es uno de los principales retos.

Para el onceavo regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, estas situaciones deben ser atendidas y debatidas con alta prioridad. Por mucho tiempo, los habitantes de la delegación Sanluqueña han pedido atención a estos problemas que continúan dañando la imagen urbana del destino turístico.

“Yo creo que, si se le debe de poner atención porque es un aspecto súper feo para el turismo, pero no solo para el turismo sino para toda la gente que camina sobre las banquetas y que tiene que pasar y oler ese aroma tan fétido de las aguas negras, yo creo que si tenemos que poner atención como gobierno y nosotros como cabildo pues aprobar lo que sea necesario, en las partidas que vayan dirigidas a solucionar ese programa que por años, por muchas administraciones se ha solicitado por parte del pueblo de Los Cabos”.

Moreno mencionó que el gobierno y el cabildo deben poner atención en estos problemas, ya que afectan no solo a los turistas, sino también a los habitantes locales. Es importante invertir en infraestructura para solucionar estas problemáticas, y no tiene sentido pavimentar calles si la infraestructura de los drenajes no funciona correctamente.

Hasta el momento, no se sabe si las autoridades municipales han programado una nueva reunión con los empresarios de Los Cabos para atender las demandas de la ciudadanía. La iniciativa privada también está preocupada por la mala imagen que se ha creado en la zona centro del destino turístico.