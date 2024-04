Madres de desaparecidos exigen justicia en el Palacio de Gobierno de BCS

En una emotiva y valiente demostración de lucha por la justicia, un grupo del colectivo Madres Unidas de Baja California Sur se manifestó este 19 de abril en la entrada al Palacio de Gobierno para exigir avances en los casos de desaparición que han marcado sus vidas.

Con pancartas en mano y corazones llenos de esperanza, las madres rastreadoras alzaron la voz en busca de explicaciones. Las víctimas colaterales de este fenómeno social expresaron su dolor y frustración ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

La directora del grupo Madres Unidas de BCS, Marisol Martínez, demandó compromiso por parte del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío y claridad en los casos denunciados. Exigió que se intensifiquen las investigaciones, se agilicen los procesos judiciales y se destinen recursos suficientes para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

“Estamos en la lucha de buscar a nuestros desaparecidos y que el señor gobernador nos apoye y nos abra las puertas. Hemos venido muchas veces a tocarle las puertas, caminé calles para que fuera mi gobernador y me representara en mi tierra y no lo han hecho. Tuve que pedir apoyo al gobierno de Baja California para buscar a nuestros desaparecidos, queremos que la fiscalía nos dé respuestas y busque y nos digan dónde están, que investiguen porque no investigan”.

Alma, una de las fundadoras del colectivo desprendido de una red de búsqueda de desaparecidos en el noroeste de México, lleva más de un año intentando encontrar a su nieto, José Adán Eras Quirino, un joven de 29 años que desapareció de su hogar en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de La Paz.

“Yo lo que quiero es que me ayuden a buscar a mi nieto, es mi nieto, yo lo crie, y yo necesito saber. A él lo dejé dormido cuando me fui a trabajar, y cuando regresé eran las 6 de la tarde y ya no lo encontré. Fue el 6 de marzo del año pasado, tiene 13 meses que se fue mi nieto y yo no sé dónde está”.