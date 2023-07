Miguel Ángel Mancera se suma como contendiente del Frente por México

Este domingo 09 de julio, en el último día de registro de aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, el senador Miguel Ángel Mancera poco antes del medio día llevó a cabo su inscripción.

Mancera, exjefe del gobierno capitalino, llamó a sumar esfuerzos para fortalecer la alianza opositora.

“No me interesa la hoguera de las vanidades, me interesa sumar y me interesa construir y ese es el llamado a todas y a todos, es un llamado de suma”, expresó.