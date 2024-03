¿Lo recuerdas? Manuel Ojeda, el paceño que actuó junto a Danny DeVito y Michael Douglas

Fue entonces que, tras contactarlo, comenzó toda una travesía en cuanto al rodaje, sin embargo, se convirtió en la oportunidad de su vida, pues le permitió darse a conocer en Estados Unidos, Argentina y hasta en España, por mencionar algunos lugares:

“Y así fue como me presentó con los productores, que eran Michael Douglas y su hermano, me escogieron luego, luego, y me cayó la oportunidad de una película muy importante para mí (…) Tuvo una difusión enorme, enorme, para mí fue una oportunidad enorme”, añadió.

Cabe mencionar que de acuerdo con una declaración del artista en noviembre de 2021, su actuación en la cinta estadounidense “cambió su vida” en muchos sentidos, pero principalmente porque se convirtió en un reto al no saber hablar inglés:

“Yo había hecho pequeñas partes en películas norteamericanas, nunca había aprendido inglés, las hacía con un coach y de pronto me llega esto que era un papel estelar. Me volví loco, me escondí de una manera como no tienes idea”, argumentó.