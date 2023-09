Marlene de La Cruz, la “Strong Police” de seguridad pública de La Paz

La agente de la policía municipal de La Paz, Edith Marlene de La Cruz Orantes, representó de manera brillante a la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito de La Paz en el evento “Strong Police 2023” celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La policía tercero, consiguió el cuarto lugar tras competir en contra de más de 50 elementos de seguridad pública de distintos estados de la República Mexicana, para evaluar su fuerza y resistencia a través de varias pruebas de ejercicio físico, después de finalizar un periodo de entrenamiento exprés de un mes.

La joven agente, que es instructora de una academia de Pole Dance en sus tiempos libres, platicó de cómo fue su experiencia como participante de “Strong Police” en donde puso en alto el nombre de su corporación y de la capital de La Paz, en la Perla Tapatía.

“Para mí fue una experiencia nueva, realmente trabajar con pesos porque el trabajo que se hizo era tipo powerlifting, trabajar con pesos realmente no era lo mío, entonces era un reto durante un tiempo muy corto donde me sentía nerviosa al tener que representar a toda la institución, y el no realizar en sí ese deporte, pero la verdad me gustó mucho y para las siguientes nos vamos a preparar desde un año antes.”