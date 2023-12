Más de medio millón de habitantes de BCS podrían votar en las elecciones 2024

Sobre el último estadístico del Padrón Electoral y Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), al 23 de noviembre del presente año, 604 mil 4 ciudadanos de todo Baja California Sur cuentan con credencial de elector y podrían votar en las próximas elecciones 2024; de acuerdo con el Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en el INE, Joel Martínez Manríquez.

Aunado a esto, puntualizó que, indiscutiblemente, para realmente finalizar el trámite y así formar parte del proceso electoral, garantizando el derecho a la elección, la comunidad debe recoger su credencial:

“El padrón electoral está conformado por todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que acuden a los módulos a tramitar la credencial para votar. Una vez que realizan el trámite de la credencial para votar, es importante que acudan al módulo a recogerla; en ese momento que la recogen es cuando se incorporan a la lista nominal y pueden votar. Mientras no recogen su credencial, hay mucha ciudadanía que acude a los módulos, realiza el trámite, pero no regresa a recoger la credencial. Entonces, mientras no regresan por su credencial, no aparece en la lista nominal y, por tanto, no pueden votar el día de la elección”, dijo.