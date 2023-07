Convocan a megamarcha para que Enrique Alfaro no frene búsqueda de desaparecidos

Colectivos de búsqueda de desaparecidos en Jalisco están movilizándose para organizar una megamarcha que busca presionar al Gobierno del Estado, y asegurarse de que no se detengan las labores de búsqueda de víctimas de desaparición forzada y las excavaciones de fosas clandestinas.

Con un clamor unificado, este domingo 16 de julio a las 8 AM buscan exigir justicia y poner fin a la impunidad, alzando sus voces en solidaridad con aquellos que han perdido a sus seres queridos en la oscuridad de la desaparición. La cita será la Glorieta de los Desaparecidos en Guadalajara.

La convocatoria a esta marcha surge como respuesta directa al anuncio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien declaró que, debido a preocupaciones de seguridad, se detendrían las operaciones de búsqueda de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD).

Esta decisión se tomó tras el trágico incidente del pasado martes, cuando el equipo de búsqueda fue atacado con explosivos mientras investigaban una presunta fosa clandestina en el municipio de Tlajomulco, provocando la muerte de 6 personas y dejando 14 heridos. La marcha tiene como objetivo rechazar esta medida y exigir que se garantice la continuidad de las labores de búsqueda y justicia para las víctimas.

Con preocupación, la madre buscadora expresó que la decisión de detener las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco por parte del Gobierno del Estado solo resultaría en un perjuicio para los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Además, enfatizó que esta medida prolongaría innecesariamente el sufrimiento de los familiares, quienes continúan luchando por encontrar a sus seres queridos.

En un fuerte señalamiento, la madre buscadora acusó al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez de no llevar a cabo las labores necesarias de búsqueda de personas desaparecidas, dejando a los integrantes de los colectivos como los encargados de suplir esas funciones.

“Está violando los derechos de los desaparecidos, no están haciendo absolutamente nada, no están siguiendo una investigación, entonces el querer prohibirnos que nosotros como buscadoras hagamos su trabajo, la verdad, eso ya es algo fuera de lugar… El gobierno no está haciendo absolutamente nada y está queriendo ponernos el pie en el cuello”, asentuó la líder de las Madres Buscadoras de Jalisco.