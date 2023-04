Mel Gibson, Mark Wahlberg, actores católicos de Hollywood

A pesar de los distintos papeles que han interpretado a lo largo de su carrera artística, actores como Mel Gibson, Mark Wahlberg, Pierce Brosnan han demostrado que son unos hombres con creencias católicas.

Con motivo a-las celebraciones de Semana Santa, te presentamos algunos datos que probablemente no sabías de estos artistas y su fe.

Mel Gibson y la Pasión de Cristo

Luego de producir la polémica cinta “La pasión de Cristo” que relata las últimas horas de vida de Jesucristo, Mel Gibson ha demostrado que es un católico ferviente.

El aclamado actor contestó a las críticas y señaló que la intención de la dirigir “La Pasión de Cristo” fue para inspirar y motivar a la reflexión del catolicismo.

Algunos actores del elenco confesaron que Gibson pedía que asistieran todos los días a una misa antes de las grabaciones.

“Sigan orando”: Mark Wahlberg

Mark Wahlberg es uno de los actores que ha motivado a sus seguidores a seguir la palabra de Dios especialmente en Semana Santa. En su cuenta de Instagram es común que publique videos asistiendo a la iglesia.

Al comienzo de la cuaresma, Wahlberg invitó a toda a las personas a hacer ayuno, también recordó la importancia de hacer oración todos los días y nunca olvidarse de Jesús.

El protagonista de “Ted” (2012) confesó que gracias a la oración y al apoyo que ha tenido de la iglesia superó los excesos a las drogas así como los problemas de violencia que tuvo.

“Todo lo bueno que ha sucedido en mi vida ha sido a causa de mi fe. Mucha gente sufre una crisis, va a la cárcel y encuentra a Dios, y en cuanto ya no lo necesitan, se olvidan de ÉL. Sin embargo, yo me paso una gran parte de mi día dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha concedido”, le dijo a la revista Time, en una entrevista donde habló de su espiritualidad.

View this post on Instagram A post shared by Mark Wahlberg (@markwahlberg)

Pierce Brosnan, un James Bond católico

El un actor irlandés, Pierce Brendan Brosnan es mundialmente conocido por ser uno de los intérpretes de James Bond.

A lo largo de su vida, Brosnan no ha dudado en declararse católico practicante y ha confesado que su fe le ha ayudado en los momentos más difíciles de su vida.

Pierce Brosnan señaló durante el programa Late Late Show de Irlanda, conducido por Ryan Tubridy que “La oración me ayudó con la pérdida de mi esposa por el cáncer, y con un hijo que cayó en una época dura. Ahora la fe me ayuda a ser un padre, un actor y un hombre”.