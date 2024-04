Melissa Galindo y Kalimba reacciona vinculación a proceso por abuso sexual

Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informara sobre la vinculación a proceso de Kalimba por el delito de abuso sexual agravado, Melissa Galindo y el exintegrante de OV7 hablaron por primera vez ante las cámaras sobre el tema.

Con la voz entrecortada, la cantante de 36 años expresó que, a pesar de lo difícil que fue el proceso, no se arrepiente de levantar la voz, ya que su intención al hacerlo es promover un cambio en la sociedad mexicana y, si es posible, en el mundo.

“Por más duro que fue este proceso para mí, realmente fue una tortura, no sé cuántas horas fueron, no me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz”, dijo Galindo.