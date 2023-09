A un mes de la desaparición de 5 de jóvenes de Lagos de Moreno, esto sabemos

El 11 de agosto de 2023, Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante se dirigieron al mirador situado en la Colonia San Miguel, en Lagos de Moreno, Jalisco, para apreciar el atardecer. Estos cinco jóvenes eran amigos de toda la vida, pero ninguno de ellos regresó a su hogar, luego de un mes nada se sabe de ellos.

Según la versión proporcionada por las autoridades, mientras los cinco amigos se encontraban en el mirador, fueron secuestrados por un grupo armado, un triste ejemplo más de desaparición masiva en Jalisco.

La pesadilla comenzó esa noche interminable para los familiares de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, quienes se reunieron con desesperación en la Fiscalía de Lagos de Moreno. Sin embargo, esta institución les cerró las puertas, les dio la espalda y mantuvo todos los avances de la investigación en secreto.

Luego, el desamparo se consolidó cuando se viralizó un video indignante que mostraba a los cinco amigos amordazados, ensangrentados y arrodillados en una finca oscura, mientras se les ordenaba matarse entre sí.

Los padres y hermanos de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante tuvieron que presenciar esos segundos de horror en una noche que pareció no tener fin.

Aunque hasta la fecha las autoridades de Jalisco no han confirmado oficialmente que los jóvenes del video sean ellos, para los familiares directos no se necesita dicha confirmación por parte de la Fiscalía.

Lagos de Moreno se tiñó de luto, sumido en un terror que se palpaba en sus calles. Medios nacionales acudieron a la presunta finca donde se grabó el video y descubrieron un escenario marcado por la suciedad y la sangre seca en una zona sin ley, en un territorio donde el gobierno parece ser solo un adorno.

Las autoridades se mantuvieron alejadas, incapaces de enfrentar la abrumadora realidad de la “tierra caliente” que asola la región de Los Altos de Jalisco de manera constante.

Un mes después de estos sucesos, las autoridades estatales aún no han logrado encontrar a los jóvenes ni han revelado el posible motivo detrás de esta desaparición masiva. Ahora, se espera que la Fiscalía General de la República asuma la investigación.

La Fiscalía de Jalisco no ha dado resultados en torno al caso

La Fiscalía de Jalisco no ha determinado la causa de esta desaparición masiva ni ha localizado los cuerpos de los cinco jóvenes. Hasta la fecha, las búsquedas han resultado en el hallazgo de siete cadáveres, que lamentablemente no pertenecen a Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, sino a otros individuos fallecidos en el pasado que aún no han sido identificados. Se trata de restos óseos, cuerpos calcinados, desmembrados, carbonizados y expuestos a los rigores del tiempo.

Mientras tanto, los familiares no pierden la esperanza de encontrarlos, como lo señaló Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda Cuéllar, uno de los cinco jóvenes desaparecidos: