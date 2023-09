Sam Smith celebra las fiestas patrias con concierto en México

Sam Smith está listo para hacer vibrar a sus fans mexicanos con dos conciertos en la Ciudad de México como parte del ‘Gloria Tour’. Estará en el Palacio de los Deportes los días 14 y 15 de septiembre y el espectáculo comenzará a las 8:30 de la noche.

Durante su presentación en la Arena Monterrey el pasado 11 de septiembre, el cantante hizo que poco más de 12,500 asistentes se entregaran a su música. Salió al escenario puntualmente a las 9:11 pm, abriendo el concierto con éxitos como “Stay with Me”, “I’m Not the Only One”, “Like I Can” y “Too Good at Goodbyes”. Además, lució diversos atuendos, desde una camisa blanca y corbata negra hasta un elegante vestido morado con detalles en el mismo tono.

Cabe destacar que los boletos para los conciertos de la superestrella británica en la Ciudad de México que se vendieron a través de Ticketmaster están agotados, ya que como era de esperarse hizo sold out en cuestión de horas. Además, aquí te dejamos la posible setlist para la Ciudad de México:

Stay With Me

I´m Not The Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

Perfect

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger

I´m Kissing You

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises

I´m Not Here to Make Friends

Latch

I Feel Love

Gloria

Human Nature

Unholy

Vulgar

El intérprete de “Unholy” parece tener un cariño muy especial por México, ya que recientemente, compartió en sus redes sociales una fotografía de un muñeco del Dr. Simi que sus seguidores mexicanos le regalaron durante uno de sus conciertos. Demostrando una vez más el afecto que le tiene al país.

“Olga & Thania nos hicieron un pequeño Simi Smith hecho a mano, así que lo llevamos con nosotros al escenario esta noche. Gracias Austin, eso fue increíble”, escribió en su post.