Messi deslumbra con el Inter Miami en la Leagues Cup

El astro del fútbol, Lionel Messi, continúa deslumbrando a los aficionados con su magia en el terreno de juego, y en esta ocasión lo hizo en su primer encuentro como titular con el Inter Miami. En menos de 25 minutos, el argentino anotó un impresionante doblete que dejó sin aliento a los espectadores.

Después de marcar su primer gol en el último enfrentamiento contra Cruz Azul, Messi no tardó en dejar su huella en la Leagues Cup, enfrentándose esta vez al Atlanta United.

Apenas a los ocho minutos del partido, el hombre con la casaca número 10 abrió el marcador con una impecable definición cruzada al arquero rival. La jugada se originó a partir de un pase filtrado, y su gol provocó una ovación por parte de los asistentes que se pusieron de pie para aplaudir al genio argentino.

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023