Cruz Azul pierde ante el Inter de Miami de Lionel Messi

Una fuerte emoción vivieron los aficionados del equipo Inter de Miami, luego de que este viernes debutara el jugador argentino, Lionel Messi, anotando el gol del triunfo del mencionado equipo, ante el Cruz Azul de México, en el DVR PNK Stadium nueva casa del futbolista sudamericano.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023