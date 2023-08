“No hay forma de encontrar información”: Papá de mexicana desaparecida en Alemania

El pasado martes 01 de agosto, Javier Sánchez, papá de la mexicana desaparecida en Alemania, informó que continúan las labores de búsqueda para encontrar a su hija con vida pese a que en Alemania “no hay forma de encontrar información”, ya que las cámaras no graban lugares públicos:

“Por el tema de protección de datos personales no está permitido que las cámaras filmen hacia lugares públicos, no hay cámaras, no hay forma de encontrar información y las pocas cámaras que existen en algunos lugares borran la información cada 48 horas, no es algo que guarden”, señaló.