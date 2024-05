México se suma a denuncia internacional contra Israel por acusaciones de genocidio en Gaza

México busca participar en el debate jurídico que tiene la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para determinar si el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, o el Estado de Israel, perpetra un genocidio en Gaza.

A través de un recurso legal, este martes 28 de mayo la CIJ informó que México quiere intervenir en la causa abierta contra Israel tras la denuncia presentada por Sudáfrica a finales de diciembre, en la cual advirtió del posible crimen contra la humanidad.

TE PUEDE INTERESAR: Israel siembra el terror en Rafah: niños y mujeres fueron quemados vivos

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024