Miente AMLO sobre apoyo a atletas que ganaron medalla de oro

Fue desmentido el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la atleta Jéssica Sobrino, quien afirmó que fueron dos empresarios quienes patrocinaron el viaje a Egipto a ella y a sus compañeras, donde el equipo de natación artística se colgó la medalla de oro en la Copa del Mundo, algo que jamás había ocurrido en la historia del país.

Poniendo en contexto: el mandatario aseguró que la Conade otorgó todas las facilidades para que fueran a competir al país africano, ya que aseguró que la Selección Mexicana de Natación Artística recibe apoyos económicos del Gobierno de México, vía la Secretaría de la Defensa Nacional: “Tienen sus sueldos, sus viáticos”, dijo el presidente.

Aclaró que el dinero para el viaje y los viáticos salió de la bolsa de los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub de Telmex.

“No saben cuánto me sabe esta medalla de oro, de verdad todo lo que hemos vivido estos meses, mi operación de hombro, la falta de recursos y la búsqueda de apoyos, agradezco muchísimo a @fundaciontelmextelcel y a @arturoelias por confiar en nosotras y apoyarnos con este viaje, escuchar ayer el himno nacional mexicano no tuvo precio, valió cada día de presión de estrés de llanto y de incertidumbre, y sobre todo, me recarga para lo que viene! Mañana 10:45 am hora de México competimos en rutina Acrobática. Gracias a todas las personas y empresas que nos apoyaron para esta competencia.