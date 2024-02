Morena asegura que la selección de sus candidatos es transparente

La incertidumbre persiste dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respecto a los posibles candidatos que participarán en las próximas elecciones. En una rueda de prensa, el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana, señaló que se seleccionarán a los mejores perfiles mediante encuestas, considerando aquellos que cuenten con mayor simpatía entre la ciudadanía.

Rentería Santana mencionó que los procesos internos en Morena han dado como resultado un crecimiento exponencial, debido a que se llevan a cabo con transparencia y legitimidad

“De que le servirá a Morena con sus aliados no darle la candidatura a quien los ciudadanos pudieran tener simpatía y que lo vean como el mejor o la mejor, si no lo vemos así nos va llevar a una derrota segura. La experiencia nos dice que con la fórmula ganadora, con estos procesos internos que hace Morena con sus aliados; el mejor resultado se ha visto en los procesos. No se podría tener el crecimiento exponencial que tiene nuestro movimiento en el país, si no es que estos procesos internos se hacen principalmente con transparencia, y legitima a los compañeros que aparecen en una bolera electoral “.