“Respetemos los derechos LGBT, pero que no nos impongan leyes”: obispo de La Paz

El obispo Miguel Ángel Alba Díaz se unió al debate en torno a la iniciativa de la Ley de Infancias Trans, la cual busca que los menores de edad puedan acceder al cambio legal de género. El monseñor se pronunció al respecto y manifestó que, aunque se deben respetar los derechos de la comunidad LGBT, lo que ellos están haciendo es imponer su ideología.

Alba Díaz afirmó que, de aprobarse, la ley vulneraría el interés superior de la niñez. Asimismo, dijo que los menores se confunden con la difusión que les da a los temas LGBT.

“Ahorita muchas veces están confusos ante el vaivén de ideologías que se propagan a través de películas, de medios, hasta de Disney, y que promueven una cultura wok, una cultura LGBT. No es posible. Respetemos los derechos de ellos, pero que no nos impongan leyes que no queremos que rijan a nuestra sociedad”, mencionó.