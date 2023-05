Norra deja una derrama económica de 2 MDD en Los Cabos

La National Off Road Racing Association (Norra) realizó su evento anual “Mexican 1000 Rally Norra” en Baja California Sur, atrayendo a más de 250 equipos de todo el mundo y generando una derrama económica estimada en 2 millones de dólares para la región. La carrera no solo ofrece una experiencia única para los corredores, sino que también promueve el turismo y la exploración de las zonas rurales y rancherías del estado.

La National Off Road Racing Association (Norra) es una asociación de carreras off-road. En 1967, se organizó el primer evento “Mexican 1000 Rally Norra”, cuyo trayecto comprende desde Ensenada, Baja California Sur hasta la cabecera municipal de San José del Cabo.

Según estimaciones de la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE) de Baja California Sur, Norra dejará una derrama económica de dos millones de dólares (mdd) en el estado, ya que participan más de 250 equipos de Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica.

Donna Lauren Jeffries Álvarez, directora de Turismo de Los Cabos, señaló que la Norra es un evento catalogado como familiar, el cual atrae a poco más de 3 mil visitantes que forman parte de los equipos participantes.

Norra es una oportunidad para que los participantes conozcan un poco más de Baja California Sur. La zona rural y las rancherías forman parte de la historia de la entidad.

De acuerdo con Donna Jeffries, explotar la parte norte del municipio ofrece una oportunidad para que los turistas que gustan del ecoturismo y la aventura puedan conocer otros productos que ofrece Los Cabos.

“Los corredores son los que nos apoyan en ayudar a conocer esas zonas que los turistas no conocen. Te dan ganas de conocer la zona norte, las rancherías; no hay mejor promoción turística que está; Los Cabos es precioso y hermoso. Tenemos paisajes que no te imaginas”.