Padre denuncia omisión de justicia en caso de niña maltratada en guardería de La Paz

El ciudadano Alberto Reyes Galicia dijo que las autoridades del Centro de Justicia Penal de La Paz han hecho caso omiso a la denuncia interpuesta por el maltrato que sufrió su hija de 2 años en la estancia infantil “Mundo Rey 2” ubicada en la colonia Bellavista de la capital.

El pasado 9 de marzo la menor fue entregada a su madre con quemaduras en ambos pómulos, además de golpes en sus brazos y zona baja de la espalda. De acuerdo con el padre de familia, la encargada de la guardería no quiso hacerse responsable de lo que le había pasado a la niña el tiempo que estuvo a cargo del personal.

“A mi hija me la entregaron el día 9 de marzo con pomada en la cara, se comunica la persona que estaba responsable en la guardería Mundo Rey 2, la maestra si se le puede llamar maestra, Lucero me dice que un niño la había mordido en sus dos cachetes, mi esposa va por ella a la guardería y se la entregan llena de pomada en los dos cachetes, pomada blanca, todo el rostro. Llego con mucho sueño, se durmió mi hija y yo llegó de trabajar y me encuentro que con el roce de las almohadas se le quita esa pomada y se le ven los golpes.”

En el transcurso de las horas la niña comenzó a sentirse mal, registrando vomito, dolor en el rostro y nulo apetito. Sus padres la llevaron a consulta a la clínica Juan María de Salvatierra donde la tuvieron que dejar hospitalizada tras ser diagnosticada con afectaciones que pusieron en riesgo su salud.

“El diagnostico que nos dieron fue quemadura de primer grado en su pómulo y agresión física, ese fue el diagnostico que nos dieron sufrió agresión física y tuvo una quemadura de primer grado en su pómulo derivado a un golpe. Inmediatamente yo recurro a la guardería para entrevistarme con la responsable de esta misma la cual me dice que no se enteró, no supo que sucedió, no me dio respuesta y hasta el día de hoy no me ha dado respuesta.”

Alberto denunció a las encargadas de la guardería ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se hiciera justicia en este caso. Sin embargo, después de los hechos las investigaciones no han avanzado, y los requerimientos penales para las declaraciones de las personas señaladas y el proceso de recolección de pruebas están detenidos, según el padre de la víctima.

“Hasta el día de hoy después de un mes 28 días, no se ha dado respuesta alguna, no ha habido avances si así lo podemos decir. Las autoridades están pasivas, las autoridades han caído en muchas omisiones durante este caso y lo siguen haciendo aun sabiendo que no se me ha atendido. El día de hoy vine, me presenté aquí como me habían dicho que me presentara y hago público de la persona que me atendió porque no es justo el trato que se me dio, solo le pedí empatía conmigo.”

El padre de la menor afectada agregó que los representantes legales del Centro de Justicia le comentaron que pensaron que la situación de su hija era un caso aislado, pero en las últimas 3 semanas otras dos madres de familia han denunciado a través de redes sociales dos casos de menores que presentaron golpes similares en el área de la frente, raspones y mordeduras en sus brazos, luego de ser entregados por las trabajadoras de la guardería “Mundo Rey 2”.

“¿Como es posible que las autoridades viendo el caso siga una guardería abierta?, y no solo es mi caso son dos casos más. ¿Qué esperan, ahogado el niño tapado el pozo? A mi me entregan a mi hija lastimada, a la otra mamá la entregan lastimada, ¿Qué es lo siguiente, que te entreguen a tu hijo muerto? Eso es lo que esperan las autoridades y ahora si tomar cartas en el asunto. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta por nadie, mi hija ya fue lesionada, mi hija está en recuperación, hasta el día de hoy sigue su marca en su ojo, y las autoridades no hacen nada.”

La familia afectada confirmó que continuarán presionando a las personas encargadas del caso hasta que se pueda otorgar justicia y el tema se tome como precedente ante más denuncias por maltrato infantil que pudieran surgir los próximos meses en estancias infantiles de La Paz.