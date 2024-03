Oposición critica el presupuesto de IEE BCS para las elecciones 2024

La oposición criticó el presupuesto asignado al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur para el desarrollo de las elecciones de 2024. Si bien el instituto había solicitado un monto de 117 millones de pesos para el proceso electoral, únicamente el Congreso del Estado únicamente aprobó 100 millones de pesos.

De acuerdo con Flavio Díaz Mirón, coordinador de Fuerza y Corazón por México en la entidad, esto refleja el miedo que tiene el gobierno, encabezado por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a los procesos electorales.

Calificó que la medida es un atentado a la democracia y un retroceso en materia de derechos políticos. Argumentó que un presupuesto menor limita la participación de la ciudadanía en las elecciones y fortalece al partido en el poder.

“Como hemos dicho siempre, nosotros lo que queremos es que la sociedad vea los dos sistemas que tiene. Uno en donde está privilegiando la libertad, la propiedad, la salud y el trabajo. El otro quiere una vida en donde haya una sola autoridad, que no haya Suprema Corte de Justicia o que esté controlado, que no haya un Poder Legislativo autónomo, sino que esté controlado, que no se le mueva ni una coma. Ese es el sistema de vida que no queremos, ¿Por qué? Porque uno no es dueño de la verdad absoluta”, puntualizó el coordinador.