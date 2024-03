¿Está permitido nadar junto a las orcas en BCS? Aquí los detalles

Las maravillas que nos presenta la naturaleza no siempre están diseñadas para convivir de forma cercana con los humanos, pues existen limitaciones que deben respetarse para existir en armonía con la diversidad de especies que habitan el planeta Tierra.

Y es que luego del reciente avistamiento de un grupo de 20 ejemplares de orcas en Baja California Sur, surgió el cuestionamiento tanto de turistas como de locales por conocer si está permitido nadar junto a ellas o si, en todo caso, podría representar algún riesgo.

A lo anterior se suma que hace algunos meses, creadores de contenido compartieron su experiencia de buceo junto a las también llamadas “ballenas asesinas”, recorrido que realizaron en la comunidad de La Ventana, ubicada a 46 km al sur de la entidad.

Sin embargo, los especialistas realizaron un llamado de atención a la población en general para visibilizar esta problemática, de la cual, argumentan que pone en riesgo tanto a los cetáceos como a las personas.

Incluso, Francisco Gómez, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, indicó que pese a que ciertos prestadores de servicios turísticos ofrecen dicha “experiencia”, la realidad es que no están regulados ni cuentan con autorización oficial:

“Ofrecen viajes, pero que no se dejen engañar ni locales, ni turistas ni los mismos prestadores de servicios turísticos, nadie tiene permiso o autorización para estar haciendo el nado con orcas como una explotación de ese tipo de carácter turístico, no está regulado, no está reglamentado por la Semarnat”, añadió.