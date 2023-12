Ordena TEEBCS la reserva de distritos para grupos prioritarios

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Baja California Sur ordenó la reserva de distritos para grupos prioritarios en la media península para el proceso electoral de 2024. Al resolver el recurso de revisión 06/2023 y acumulados, los magistrados determinaron dejar sin efecto los Lineamientos para el Cumplimiento de la Paridad y la Inclusión emitidos por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Lo anterior deriva de las impugnaciones interpuestas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), así como personas indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual. Algunos argumentaron que el IEE se había extralimitado en sus funciones, mientras que otros señalaban que algunas acciones eran insuficientes o poco efectivas para garantizar la participación y representatividad de los grupos prioritarios.

Cabe recordar que en un principio el IEE había propuesto la reserva de distritos para los grupos prioritarios. Sin embargo, ante el reclamo de los representantes de los partidos políticos en el Consejo General, se decidió que únicamente se reservaría el distrito 2 para las personas con discapacidad.

Ahora, con la sentencia del TEE, se deberá emitir un nuevo acuerdo donde se contemplen las siguientes acciones afirmativas para la elección de diputaciones:

-Para las personas de la diversidad sexual, se deberá reservar un distrito o implementar distritos dinámicos dentro de los municipios donde haya más personas de la comunidad.

-Para personas indígenas, se deberán reservar dos distritos locales o se deberá reservar el distrito local 08 y definir distritos dinámicos.

-Para personas afromexicanas se deberá reservar un distrito o definir distritos dinámicos.

Durante la sesión plenaria en la que se abordó el tema, la magistrada presidenta del TEE, Sara Flores de la Peña, indicó que con esto se refuerza el compromiso con la protección de los derechos electorales.

“En este proyecto se busca no dejar de lado a nadie, no olvidar a ninguna persona perteneciente a los grupos de atención prioritaria ni a quienes no pertenecen a estos grupos. Quiero decirles que no debemos de quitar el dedo del renglón: Sudcalifornia debe ser siempre punta de lanza en el avance por la protección de los derechos humanos y nunca claudicar en esta construcción de una democracia más paritaria e inclusiva, de toda persona y de toda voz”, recalcó.