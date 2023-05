Padierna olvida que vive en tiempos de la 4T

Al parecer, Dolores Padierna, exsenadora y actual directora general de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP, no se ha creído el discurso que casi todos los días repite el presidente acerca de que “no somos iguales”, que los privilegios se acabaron y que murió el influyentísimo. Ayer, doña Dolores llegó en su papel de alta funcionaria de la SEP y pretendió entrar a Palacio Nacional sin hacer fila como el resto de las personas que, como ella, estaban invitadas a la comida con motivo del Día de las Maestras y los Maestros. Padierna fue enviada por los militares que resguardaban la entrada a formarse. Nos hacen ver que la funcionaria ha olvidado que vive en los tiempos de la autollamada Cuarta Transformación, donde ya no hay corrupción, no se roba, no se miente, no se traiciona, y nadie se mete en las filas.

A Morena no le alcanza para llevar a ministros a juicio político

En la Cámara de Diputados algunos legisladores de Morena andan con la idea de llevar a Juicio Político a las y los ministros de la Corte. Nos recuerdan que quieren abrir un nuevo proceso cuando no han sido capaces de atender los juicios pendientes, entre ellos el del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por presunto enriquecimiento ilícito. Vale la pena recordar que la Sección Instructora está conformada por dos morenistas, un panista y un priista, por lo que al someter el tema a votación habría empate. Nos aseguran que ese es el verdadero motivo por el que los guindas no se arriesgan a solicitar la sesión, pues no les dan los números y no se quieren evidenciar a perder. Así que por el momento es un tema sólo de saliva.

Reunión de seguridad de alto nivel

Nos dicen que este lunes los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz, y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; así como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, tuvieron un encuentro de alto nivel. En la reunión, nos comentan, se abordaron temas relacionados a la judicialización de casos relacionados con hidrocarburos y se revisaron las estrategias en el combate al crimen. ¿Será que en los próximos días habrá algún anuncio relevante?