¿Pedro Fernández se reconciliará con su padre? Responde a petición de reencuentro

Pedro Fernández respondió a la petición de su padre, José Luis “Pepe” Cuevas, para reconciliarse, después de que éste subiera a TikTok un mensaje donde aceptó sentirse mal por su separación.

El cantante aseguró que los comentarios de su padre no le sorprenden, y es cosa del pasado, pues ahora Pedro Fernández se encuentra centrado en su carrera, público y familia.

TE PUEDE INTERESAR: (VIDEOS y FOTOS) Así se vivió la Luna Rosa de abril en México

“No me sorprende y es pasado, o sea, a mí la verdad es que hoy por hoy lo que me importa es lo que soy ahora y mi familia y mi carrera y mi público, mis fans que son las más hermosas del mundo y lo demás, pasado, lo demás es lo de menos”.

De esta manera restó importancia a la relación con sus padres, al aseverar que no le preocupa y no piensa en ello, al estar enfocado en el presente.

“No me entretiene, no me perturba y mucho menos me complica en lo absoluto. Estoy viviendo una etapa maravillosa en mi vida profesional y en mi vida personal”.