¡Hasta Obama lo escucha!: Peso Pluma en playlist de verano del expresidente

Como cada año, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos publicó en su cuenta de Twitter su conocida “playlist de verano”, una tradición de los últimos años donde incluye canciones que le han gustado recientemente y canciones que le gustaban en el pasado.

La “playlist de verano” de Obama incluye artistas de todos los géneros, siempre se ha caracterizado por presentar sorpresas en sus gustos musicales y este año no fue la excepción.

Al igual que otros, el exmandatario estadounidense reveló que escucha a Peso Pluma, el cual se convirtió en uno de sus cantantes favoritos.

Este 2023, Obama incluyó el tema “La Bebé” interpretado por Yng Lucas y Peso Pluma; el tema se ha convertido en un éxito musical mundial, permiendo que la “Doble P” se posicionara como uno de los artistas más escuchados en Spotify y en otras plataformas de streaming.

“Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido”, comentó el expresidente Twitter.

Qué otras canciones aparecen en la “playlist de verano” de Obama

Además del éxito mundial de Peso Pluma, Obama incluyó en su playlist otras 41 canciones, dentro de las que se encuentran:

Who told you interpretada por J Hus ft Drake; Dr. Feelgood de Aretha Franklin; Princess Diana tema de Ice Spice & Nicki Minaj; Soul Survivor de The Rolling Stones; e incluso, el expresidente incluyó dentro de su lista el éxito de Rosalía y Rauw Alejandro titulado “Vampíros”.

Además de su playlist, Obama también publicó su también tradicional lista de los libros que lee durante el verano, que incluyen una mezcla de novelas y obras de no ficción, de la raza en Estados Unidos y la desigualdad económica. Esta lista se diseñó como objeto de recomendaciones que el exmandatario brinda hacia sus seguidores.