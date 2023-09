Frente Nacional por la Familia: Cárcel a quienes cambien identidad sexual de menores

El Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa en la que se establece que todo aquel que obligue a un menor a cambiar su identidad sexual, en contraposición a su sexo biológico, será castigado con cárcel. Esta propuesta se lleva ante los diputados a tan solo unos meses de que los legisladores discutieran y desecharan la Ley de Infancias Trans, en la que se buscaba que niños y adolescentes pudieran obtener una nueva acta de nacimiento acorde a su identidad de género.

La iniciativa, firmada por el representante del frente, Rafael Loera Vázquez, contempla la adición del artículo 205 ter al Código Penal del Estado de Baja California Sur para quedar de la siguiente manera:

Loera Vázquez argumentó que a través de la televisión, el internet y los nuevos libros de textos se está dañando la mente de los menores y se les está hipersexualizando. Indicó que su iniciativa busca contrarrestar eso.

El Frente Nacional por la Familia en el estado estará haciendo presión en las sesiones del Congreso hasta que su iniciativa sea discutida en el Pleno. Así lo comentó su presidente.

“Nos tienen que votar esta iniciativa porque no hay razón para no votarla. Es proteger a los niños. O sea, ¿en qué molestaría esta iniciativa a un adulto? Nada más que dañen sus intereses. A un pedófilo no le va a gustar esta iniciativa. A una persona que se los quiere robar no le va a gustar esta iniciativa”.