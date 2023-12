Pirotecnia elevaría mala calidad del aire en la CDMX; piden abstenerse de quemar cohetes

Este domingo 24 de diciembre marca el inicio de las festividades de Nochebuena y Navidad, sin embargo, las autoridades ambientales han emitido un llamado crucial a los ciudadanos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en la Ciudad de México, enfatiza la importancia de preservar la calidad del aire durante estas celebraciones, instando a la población a abstenerse de quemar pirotecnia o encender fogatas.

Hasta las 14:00 horas de hoy, la CAMe ha reportado que la calidad del aire en la CDMX y la zona conurbada se mantiene dentro de parámetros aceptables, no representando un riesgo para la salud pública. No obstante, existe la posibilidad de un aumento en las partículas contaminantes.

En #CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico Del Valle de México reportó a las 9 hrs de hoy, una mala calidad del aire, por lo que el riesgo a la salud es ALTO en los municipios de Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla. Fotos y vídeo: @PacoppRodriguez pic.twitter.com/AkYbsFtJLz — El Gráfico (@elgmx) December 24, 2023

La dependencia ha alertado sobre el incremento en la concentración de contaminantes, especialmente partículas PM10 y PM2.5, durante los meses de diciembre a febrero. Este aumento se atribuye a las bajas temperaturas y la presencia de inversiones térmicas que impiden la dispersión de estas sustancias.

Las emisiones generadas por la quema de cohetes y fogatas durante las festividades navideñas han sido identificadas como responsables del deterioro de la calidad del aire, lo que lleva a la posible declaración de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En caso de que la calidad del aire empeore, la CAMe podría implementar medidas adicionales, incluyendo la aplicación del doble programa “Hoy No Circula”.

A las 16:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de ACEPTABLE a BUENA lo cual indica un riesgo MODERADO a BAJO a la salud. #SIMAT_CDMX pic.twitter.com/fkxKi5P9u5 — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 24, 2023

Ante una calidad del aire considerada muy mala o extremadamente mala, la CAMe recomienda encarecidamente a la población:

Permanecer en casa y mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada de aire contaminado.

Abstenerse de realizar actividades físicas al aire libre en la mañana del 25 de diciembre, para evitar una mayor inhalación de contaminantes.

Usar cubrebocas al salir a la calle como medida de protección adicional.

Se aconseja a la comunidad estar atenta a los canales de comunicación oficiales de la CAMe para mantenerse informados sobre la calidad del aire y las directrices emitidas por las autoridades ambientales.