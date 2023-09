¿Tienes 17 años? Ya podrás tramitar tu INE en Baja California Sur

El primero de septiembre inicia la Campaña Anual Intensa del Instituto Nacional Electoral (INE) para actualizar el Padrón Electoral con respecto a las próximas elecciones electorales 2024. A partir de la mencionada fecha, la ciudadanía podrá tramitar la credencial de elector en todos los módulos de Baja California Sur.

Al respecto, Carlos Omar Arnaud Avilés, vocal del Registro Federal de Electores en Baja California Sur, señaló que la campaña está orientada a maximizar la posibilidad de que los jóvenes que estén por cumplir 18 años, puedan tramitar su credencial para votar hasta el día 2 de junio de 2024, fecha en la que se realizará el proceso electoral federal:

“La campaña anual intensa implica justamente eso como novedad. ¿Qué significa esto, en términos muy concretos? Que las y los jóvenes puedan inscribirse de manera, insisto, anticipada; así puedan cumplan los años hasta el día de la elección, y evidentemente se les requiere que cumplan con los tres requisitos que a cualquier ciudadano o ciudadana que se presenta en nuestros módulos, a realizar algún cambio de domicilio, a actualizar sus datos, a reponer las credenciales en virtud de si han sido de bajas por pérdida de vigencia, se presenten con acta de nacimiento original, comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses y una identificación oficial con fotografía”.

Los requisitos requeridos para tramitar la INE son como los de cualquier ciudadano mayor de edad:

Inclusive, en caso de no contar con alguna identificación oficial, existen alternativas para concluir el proceso de trámite exitosamente, señaló Carlos Arnaud:

“Nos han consultado a veces los jóvenes que no cuentan a lo mejor con alguna identificación; fíjense ustedes, quisiera puntualizar que en el caso de que no cuenten con dicho documento se les recibirá perfectamente sus credenciales escolares. Inclusive podemos recibirles y es válido el certificado de secundaria, por ejemplo. Hablamos de jóvenes que apenas van a cumplir los 18 años; normalmente están en preparatoria, por ejemplo. Es importante destacar también que otra novedad de esta intensa campaña, y ya muchos saben, que nuestros servicios se otorgan previa cita. A partir del primero con que se presente con sus documentos, aunque no tengan citas, se les va a atender”.