Premios Emmy 2023: Succession arrasa las nominaciones; conoce la lista completa

¿Tu serie favorita está nominada? Este miércoles 12 de julio, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión dio a conocer la lista completa de nominaciones de los premios Emmy 2023.

En medio de un ambiente tenso en Hollywood debido a la prolongada huelga de guionistas y la posible participación del Sindicato de Actores, la lista de nominados para los Emmys 2023 ha sido revelada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión (ATAS). Aunque la alegría usual de este día se ve opacada, hay emociones encontradas.

Por un lado, se destaca la ausencia de Harrison Ford entre los nominados, generando interrogantes sobre qué más debe hacer para obtener el reconocimiento de un Emmy. Por otro lado, las series favoritas de los fanáticos, como “Abbott Elementary“, “House of the Dragon” y “The Last of Us“, se perfilan como contendientes fuertes en diversas categorías.

La huelga de guionistas, que ha afectado la industria televisiva desde principios de mayo, ha limitado la celebración de los mejores talentos y producciones de la temporada 2022-2023. Además, la posibilidad de una huelga de actores agrega un ambiente sombrío a este evento que debería ser feliz. A pesar de estas circunstancias, la expectación es alta, ya que se espera que programas aclamados como “Succession”, “The White Lotus” y “Ted Lasso” mantengan su dominio en las categorías de actuación, a pesar de los cambios en las reglas que buscaban limitar su presencia.

La serie dramática “Succession” lidera la contienda por segundo año consecutivo con 27 nominaciones, seguida de la adaptación del videojuego “The Last of Us“, con 24, y la sátira “The White Lotus“, con 23, todas de la plataforma HBO.

Esta es la Lista de los nominados en las principales categorías de la 75ª edición de los premios Emmy

La lista de nominados revela tanto a los favoritos conocidos como a algunas sorpresas. Las series mencionadas previamente, junto con otras como “The Bear” y “Barry“, capturaron la atención de los espectadores en el año pasado. Sin embargo, también hubo producciones más subestimadas, como “Somebody Somewhere” y “The Other Two“, que lograron llamar la atención de los votantes de los Emmys. A medida que nos acercamos a la 75ª edición de estos prestigiosos premios, la emoción y la incertidumbre se entrelazan en torno a los nominados y las posibles sorpresas que nos deparan los Emmys 2023.

Mejor serie dramática

“ Andor ” (Disney+)

” (Disney+) “ Better Call Saul ” (AMC)

” (AMC) “ The Crown ” (Netflix)

” (Netflix) “ La casa del dragón ” (HBO)

” (HBO) “ Succession ” (HBO)

” (HBO) “ The Last of Us ” (HBO)

” (HBO) “ The White Lotus ” (HBO)

” (HBO) “Yellowjackets” (Showtime)

Mejor serie de comedia

“ Abbott Elementary ” (ABC)

” (ABC) “ Barry ” (HBO)

” (HBO) “ The Bear ” (FX)

” (FX) “ Jury Duty ” (Amazon Freevee)

” (Amazon Freevee) “ La maravillosa Sra. Maisel ” (Prime Video)

” (Prime Video) “ Only Murders in the Building ” (Hulu)

” (Hulu) “ Ted Lasso ” (Apple TV+)

” (Apple TV+) “Merlina” (Netflix)

Mejor actor en serie dramática

Jeff Bridges , “The Old Man”

, “The Old Man” Brian Cox , “Succession”

, “Succession” Kieran Culkin , “Succession”

, “Succession” Bob Odenkirk , “Better Call Saul”

, “Better Call Saul” Pedro Pascal , “The Last of Us”

, “The Last of Us” Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz en serie dramática

Sharon Horgan , “Malas hermanas”

, “Malas hermanas” Melanie Lynskey , “Yellowjackets”

, “Yellowjackets” Elisabeth Moss , “El cuento de la criada”

, “El cuento de la criada” Bella Ramsey , “The Last of Us”

, “The Last of Us” Keri Russell , “La diplomática”

, “La diplomática” Sarah Snook, “Succession”

Mejor actor en serie de comedia

Bill Hader , “Barry”

, “Barry” Jason Segel , “Terapia sin filtro”

, “Terapia sin filtro” Martin Short , “Only Murders in the Building”

, “Only Murders in the Building” Jason Sudeikis , “Ted Lasso”

, “Ted Lasso” Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor actriz en serie de comedia

Christina Applegate , “Muertos para mí”

, “Muertos para mí” Rachel Brosnahan , “La maravillosa Sra. Maisel”

, “La maravillosa Sra. Maisel” Quinta Brunson , “Primaria Abbott”

, “Primaria Abbott” Natasha Lyonne , “Poker Face”

, “Poker Face” Jenna Ortega, “Merlina”

Mejor actor de reparto en serie dramática

F. Murray Abraham , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Nicholas Braun , “Succession”

, “Succession” Michael Imperioli , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Theo James , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Matthew Macfadyen , “Succession”

, “Succession” Alan Ruck , “Succession”

, “Succession” Will Sharpe , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Alexander Skarsgard, “Succession”

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Jennifer Coolidge , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Elizabeth Debicki , “The Crown”

, “The Crown” Meghann Fahy , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Sabrina Impacciatore , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Aubrey Plaza , “The White Lotus”

, “The White Lotus” Rhea Seehorn , “Better Call Saul”

, “Better Call Saul” J. Smith-Cameron , “Succession”

, “Succession” Simona Tabasco, “The White Lotus”

Mejor actor de reparto en serie de comedia –

Anthony Carrigan , “Barry”

, “Barry” Phil Dunster , “Ted Lasso”

, “Ted Lasso” Brett Goldstein , “Ted Lasso”

, “Ted Lasso” James Marsden , “Jury Duty”

, “Jury Duty” Ebon Moss-Bachrach , “The Bear”

, “The Bear” Tyler James Williams , “Primaria Abbott”

, “Primaria Abbott” Henry Winkler, “Barry”

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Alex Borstein , “La maravillosa Sra. Maisel”

, “La maravillosa Sra. Maisel” Ayo Edebiri , “The Bear”

, “The Bear” Janelle James , “Primaria Abbott”

, “Primaria Abbott” Sheryl Lee Ralph , “Primaria Abbott”

, “Primaria Abbott” Juno Temple , “Ted Lasso”

, “Ted Lasso” Hannah Waddingham , “Ted Lasso”

, “Ted Lasso” Jessica Williams, “Terapia sin filtro”

Mejor miniserie

“ Bronca ” (Netflix)

” (Netflix) “ Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer ” (Netflix)

” (Netflix) “ Daisy Jones & the Six ” (Prime Video)

” (Prime Video) “ Fleishman Is In Trouble ” (FX)

” (FX) “Obi-Wan Kenobi” (Disney+)

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Taron Egerton , “Black Bird: Confesiones de un asesino”

, “Black Bird: Confesiones de un asesino” Kumail Nanjiani , “Welcome to Chippendales”

, “Welcome to Chippendales” Evan Peters , “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”

, “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” Daniel Radcliffe , “Weird: The Al Yankovic Story”

, “Weird: The Al Yankovic Story” Michael Shannon , “George & Tammy”

, “George & Tammy” Steven Yeun, “Bronca”

– Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Lizzy Caplan , “Fleishman Is In Trouble”

, “Fleishman Is In Trouble” Jessica Chastain , “George & Tammy”

, “George & Tammy” Dominique Fishback , “Swarm”

, “Swarm” Kathryn Hahn , “Tiny Beautiful Things”

, “Tiny Beautiful Things” Riley Keough , “Daisy Jones & the Six”

, “Daisy Jones & the Six” Ali Wong, “Bronca”

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Murray Bartlett , “Welcome to Chippendales”

, “Welcome to Chippendales” Paul Walter Hauser , “Black Bird: Confesiones de un asesino”

, “Black Bird: Confesiones de un asesino” Richard Jenkins , “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”

, “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” Joseph Lee , “Bronca”

, “Bronca” Ray Liotta , “Black Bird: Confesiones de un asesino”

, “Black Bird: Confesiones de un asesino” Young Mazino , “Bronca”

, “Bronca” Jesse Plemons, “Love & Death”

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Annaleigh Ashford , “Welcome to Chippendales”

, “Welcome to Chippendales” Maria Bello , “Bronca”

, “Bronca” Claire Danes , “Fleishman Is In Trouble”

, “Fleishman Is In Trouble” Juliette Lewis , “Welcome to Chippendales”

, “Welcome to Chippendales” Camila Morrone , “Daisy Jones & the Six”

, “Daisy Jones & the Six” Niecy Nash -Betts, “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”

-Betts, “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” Merritt Wever, “Tiny Beautiful Things”

Series con más nominaciones