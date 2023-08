Preocupación en Los Cabos por declaraciones sobre fentanilo y su impacto en el turismo

Continúan las reacciones por los señalamientos del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, quien informó sobre más de 400 investigaciones de suministro de fentanilo. Destacó que en lugares como del noroeste de México aprovecha el turismo médico para consumir estas sustancias.

El sector empresarial, representado por Mauricio Salicrup del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos (CNET) en Baja California Sur, afirmó que no había sido informado previamente sobre las investigaciones relacionadas con el fentanilo. El sector se abstiene de hacer comentarios debido a un caso judicial en proceso relacionado con el tráfico de esta sustancia.

“Mencionó un número de carpetas que nosotros no habíamos escuchado ninguna noticia por parte de la Procuraduría del Estado, ni tampoco por la FGR. Si resulta extraño enterarse de esas noticias, pero por otra parte el tema que se está dando ahorita con relación al caso que nos ocupa del doctor con fentanilo, nosotros no podemos ejercer ninguna opinión, porque al final del camino es un caso judicializado en dónde nadie debería estar dando declaraciones”.

Mauricio Salicrup, quien también es presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, advirtió que las declaraciones de la FGR a nivel nacional podrían perjudicar la imagen del destino.

El empresario hotelero subrayó la importancia de evitar que esta noticia se propague internacionalmente, ya que podría generar una advertencia de viaje por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que afectaría la afluencia turística en Los Cabos.

“¿Qué pasa con el turismo si nos llega afectar o no? Afortunadamente hasta el momento se ha controlado la noticia, como un comentario que están hablando sobre una carpeta judicial. Nos mantendremos atentos de que no pase de ahí. Si nosotros notamos que alguna agencia internacional ve que existe algo dónde ellos vean que se debe replicar la noticia en Estados Unidos y Canadá, evidentemente procuraremos hacer un comunicado hacia nuestros socios comerciales para que esto no influya”.