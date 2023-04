Presidencia de la CEDHBCS aún sin candidatos registrados

El 30 de marzo se lanzó la convocatoria para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS). Según informó la diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, hasta el momento no han recibido ninguna postulación, sin embargo, sostuvo que hay personas interesadas en el cargo.

“Ahorita todavía no, pero tenemos todos estos días para recibirlos, por supuesto. Sabemos que sí ya hay compañeras y compañeros quienes se van a registrar. Ya los tenemos, vamos a decir, en cuenta porque nos han hablado. Nada más que no han entregado sus papeles, pero ya no tardan”, apuntó.

Respecto a las intenciones de reelección del anterior presidente, Elías Camargo Cárdenas, la legisladora explicó que este no podrá postularse. López Velasco resaltó que así lo marca el reglamento, y recordó que actualmente el exfuncionario se enfrenta a un proceso penal.

“Hay varias denuncias donde se hicieron notar. Nosotros, como diputados, no somos quién para ejecutarlo, ni mucho menos juzgarlo, ni ajusticiarlo, pero sí hay instancias correspondientes que sí se tienen que hacer cargo para llevarlo a cabo, pero sí era importante que dejara el cargo para poder rendir cuenta ante los jueces”, indicó.

Entre los requisitos para la titularidad de la CEDH, se encuentran gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público; no haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; no haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito similar que lesione el concepto de probidad (sin importar la pena impuesta); y no haber sido inhabilitado para desempeñarse dentro de la administración pública federal, estatal o municipal.