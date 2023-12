Profesionales en artes marciales mixtas reprueban agresión de luchador contra Daniela López Mejía

La comunidad del deporte de contacto le ha hecho saber a Daniela López Mejía que no está sola en esta lucha y cuenta con el apoyo de todos para lo que necesite, después de que el peleador profesional y padre de su hija, Luis “N”, la atacara con brutalidad y dejara una significativa herida en su rostro.

Videos y comentarios en redes sociales han sido el método por el cual estos atletas nacionales han mostrado su reprobación ante los actos del violentador Luis “N”. En cada pronunciación, los reconocidos deportistas han dejado en claro que lo hecho por el ya mencionado es inconcebible y no ético entre las reglamentaciones de la ley penal y códigos de las artes marciales mixtas.

Algunos de los peleadores que han estado al pendiente y han dado mayor difusión por sus canales oficiales del caso de Daniela López son Víctor Hernández, medallero en lucha grecorromana; Teresa Alonso, campeona panamericana en clavados y Francisco López, coach de defensa personal.

“Vulgar”, “abusador” y “deshonra para la sociedad” son algunos de los adjetivos que senseis de dojos en México han utilizado para expresarse en contra del agresor que utilizó toda su fuerza bruta sobre su pareja, dejándola en estado de inconsciencia a la vista de la hija pequeña que tienen en común

Las artes marciales mixtas son conocimientos y herramientas para el desarrollo físico y mental; solamente aplicables para entrenamientos, competencias o situaciones de defensa personal en las que la integridad física se vea comprometida y no se tenga otra opción.; no obstante, ir por la vida en búsqueda de problemas y atacando a los demás que no son versados en técnicas de combate, es una muestra de la cobardía y los pocos valores que se tiene como persona al querer aventajarse de esa vulnerabilidad, tal y como le sucedió a Daniela López Mejía, quien en una discusión común de pareja, recibió un puñetazo, además de insultos hacia su persona.

La violencia nunca es la respuesta y el deporte es un canal de expresión en el que solamente responde la unión, el compañerismo y la buena fe. Ir en contra de esos ideales, se traiciona el espíritu deportivo y no hay acciones que enmienden esas agresiones

LLG