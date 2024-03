Puente peatonal de la 8 de octubre evita asaltos y accidentes en La Paz

Vecinos de la colonia 8 de octubre reconocieron la función que ha cumplido el puente peatonal ubicado a un costado del puente vehicular Mano Amiga, sobre el vado y bulevar Forjadores de Sudcalifornia. El tramo fue diseñado para el tránsito libre de peatones y, de esta manera, prevenir accidentes en La Paz.

Desde la inauguración del también conocido “Puente de la 8” en 2007, la ciudadanía expresó su inconformidad por la falta de banquetas para el paso peatonal.

Graciela, un ama de casa de la 8 de octubre, dijo que decenas de ciudadanos utilizan el puente peatonal a cualquier hora del día, sintiéndose confiados de evitar el congestionamiento vehicular que suele registrarse en horas pico en el pasadero principal.

“Eso sí está bien, porque a veces pasaban las muchachas ya noche y me parece muy bien que la gente suba por arriba y no crucen por lo solo, porque sí estaba muy solo y no hay luz debajo, por eso me parece bien”.