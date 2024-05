Sigue estas recomendaciones para la carrera de off road Dos Mares 500

A dos días de que arranque la carrera de off road Dos Mares 500, en su edición número 29, el equipo organizador emitió una serie de recomendaciones. Entre ellas se incluyen medidas de precaución para salvaguardar la vida de los asistentes a la competencia.

De esa forma, algunas de estas recomendaciones son no colocarse en las zonas de curvas, no interferir con los vehículos en zonas de los caminos, no alterar los caminos, abstenerse de ayudar a los pilotos si no se sabe cómo actuar, alejarse al menos cinco metros de donde transitan los vehículos.

Es importante destacar que la carrera pasará por las zonas de San Juan De La Costa, San Evaristo, Corral De Piedra, Bebelamas, Km 194, Cayuco, Puerto Chale, Conejo, Conquista Agraria, y la meta en el Km 36 ubicados en los municipios de La Paz y Comondú.

Durante la tarde del viernes 10 de mayo, desde las 17:00 horas en adelante será la contingencia y revisión mecánica. Posteriormente, el sábado 11 de mayo, la salida en falso de carros y motocicletas será a las 12:00 horas en el malecón costero de la ciudad; el arranque oficial en San Juan de la Costa es a las 16:00 horas, y la premiación el domingo 12.

Finalmente, tras el sorteo final se informó que son 173 pilotos los que se inscribieron en las distintas categorías que estarán corriendo durante la tarde del sábado, algunas son Trophy Truck, clase 1, clase 10, clase 8, clase 29, clase 18, clase 19, clase 16, clase 11 entre otras.

MAEP