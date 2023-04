Coparmex: Se perderían 381 mil MDP por reducción de jornada laboral

Severas afectaciones de hasta 381 mil millones de pesos anuales en México es lo que dejaría el cambio de ocho a seis horas de jornada laboral, iniciativa aprobada este martes 25 de abril por la Cámara de Diputados, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El dirigente empresarial de la Comisión Laboral, Ricardo Barbosa, explicó que en el país no existen las condiciones para reducir la jornada de trabajo al sector obrero, al argumentar que México es uno de los países del mundo en los que menos productividad existe de parte de los empleados, son los más informales y los que trabajan más horas.

“Estamos a favor de una vida digna de los trabajadores (…). Coparmex llevó de la mano con Movimiento Ciudadano la reforma a las vacaciones, entre otras (…) pero no estamos viendo la película completa y nadie en el congreso más que una diputada habla del elefante blanco en la sala que es la informalidad”.

Aseguró que las autoridades mexicanas primero deben enfocarse en enfrentar la informalidad y en implementar un mecanismo que incremente la productividad de la mano del sector obrero, privado y gobierno. No obstante, el empresario no propuso cuál podría ser ese mecanismo ni dio a conocer las causas de la baja productividad.

“Van a seguir trabajando los seis días con un costo adicional que se verá reflejado en los precios (…) volvemos a insistir no es el momento adecuado, se necesita un estudio más detallado, más responsable, estamos de acuerdo en el ‘Qué’, pero no en el ‘Cómo’, y no estás legislaciones al vapor que las quieren subir al pleno por temas populistas”, sentenció.