Rentería por violencia política no le impide ser funcionario: Homero Davis

Hace algunas semanas Alberto Rentería Santana asumió el cargo de subsecretario general del Gobierno de Baja California Sur. Esta situación ha generado diversos cuestionamientos, pues el funcionario forma parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Fue en 2021 cuando el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur determinó que el entonces dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) había cometido violencia simbólica al emitir mensajes que afectaban la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.

Pese a esto, Rentería Santana ha formado parte de la administración estatal de Víctor Manuel Castro Cosío desde sus inicios. En primera instancia, fungió como subsecretario de Seguridad Pública, y ahora se encuentra dentro de la Secretaría General.

Sobre esto, el secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, declaró que la sentencia de Rentería Santana no le impide ser funcionario público. Además, aseguró que ya cumplió con las sanciones que en su momento determinó el tribunal.

“Yo creo que hay que poner todo en su contexto. Nosotros estamos para servir. Toda la apertura. Para todas las denuncias que se han presentado también existen las instituciones. Nosotros estamos muy al pendiente de cualquier tipo de denuncia. El compañero Rentería tuvo un proceso, él fue sancionado, el no poder participar. Eso ya pasó y se cumplió. Nosotros no solapamos a nadie […] No le prohibía, en aquella sanción, estar en la administración”, expresó.