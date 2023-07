Alfaro rompe con Dante Delgado, se queda en Jalisco y llama a combatir a Morena

Enrique Alfaro Ramírez no dejará el gobierno de Jalisco para buscar la Presidencia de México, y, crítico con su partido, llamó a Movimiento Ciudadano (MC) a dar un paso adelante en la construcción de una Alianza Opositora.

Criticó al actual gobierno y dijo que sí es posible ir, fuera de las burocracias de los partidos de oposición, por la búsqueda de la presidencia de México, pero reconoció que se requiere de la unidad de los partidos, más allá de sus dirigencias.

Dijo que el MC debe ser el primero en dar un paso al frente, que no basta con decir “que somos una tercera vía” para el electorado, “se necesita ir más allá de una alianza simplona”. Señaló no entender a su partido, por eso “no pienso ser algo en lo que no creo”.

Criticó a la dirigencia nacional de su partido, y dijo “no entenderla”, por eso “no pienso ser algo en lo que no creo” y con ello su decisión de quedarse a terminar su gestión al frente del gobierno de Jalisco.

Atajó a Dante Delgado y le espetó, sin mencionarlo, que ha dejado de escuchar a quienes han logrado hacer que MC se convirtiera en una opción política fuerte en Jalisco y Nuevo León. “La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales”.

Precisó que “no basta con ser críticos” y aseguró que la circunstancia nacional obliga a repensar un frente opositor con la concurrencia de todos los partidos opositores para que más allá de sus intereses, “para que una vez cuando menos” pongan sus estructuras al servicio del país.

Enrique Alfaro dijo que “no entiende” a su partido Movimiento Ciudadano, por eso “no pienso ser parte de algo en lo que no creo”, y reafirmó lo que llamó su convicción de seguir al frente del gobierno de Jalisco.

El mandatario reconoció que le gustaría hacer un papel más activo, pero que eso “no va a pasar”; por lo que continuará con su mandato hasta el fin de éste “no voy a fallarle a los jaliscienses, por eso no voy a buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de México” .

Aseguró que estará atento a lo que suceda en el MC y en los otros partidos de oposición, “esperando que reaccionen”, y si así sucede ofreció su esfuerzo y trabajo para que cuenten con él.