Así honran al general ‘Máximo’ tras revelar el primer póster de Gladiator II

Aunque los detalles específicos de la trama aún son escasos, se ha confirmado que la historia se centrará en Lucio, el joven que Máximo salvó de Cómodo en la primera película. Interpretado por Paul Mescal, Lucio tomará el papel principal en esta secuela, que promete ofrecer una narrativa tan intensa y emocional como la original.

El guion, escrito por Peter Craig, explorará la evolución de Lucio, quien emula los hábitos del comandante que Russell Crowe interpretó anteriormente. El primer póster oficial muestra al nuevo protagonista frotando arena en sus manos, con su gladio a su lado, recreando una de las escenas más emblemáticas de la primera cinta.

First Look: Paul Mescal is Lucius in ‘Gladiator II.’

See more images from Ridley Scott’s upcoming film: https://t.co/WWYVKnybYX pic.twitter.com/Y1WFNN0rWJ

